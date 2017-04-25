В полиции Украины сообщили о позитивных сдвигах в деле об убийстве Вороненкова

Правоохранители значительно продвинулись в установлении лиц, причастных к убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, утверждает начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Есть позитивные сдвиги по установлению лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Вороненкова», – заявил он в ходе доклада на коллегии МВД Украины во вторник в Киеве.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, его убийца был ранен охранником бывшего депутата и скончался в больнице. Стрелявший опознан как гражданин Украины Павел Паршов. По факту убийства Вороненкова было заведено уголовное дело и на Украине.