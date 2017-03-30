Киев может предоставить России информацию по делу об убийстве Вороненкова

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о том, что Украина может предоставить России информацию по уголовному делу об убийстве российского парламентария Дениса Вороненкова.

По его словам, Украина исповедует международные соглашения и выполняет международно-правовые поручения. «Хотелось бы, чтобы те же международные полномочия, международно-правовые соглашения выполняла и Россия в том производстве, свидетелем по которому был убитый Вороненков, в отношении бывшего президента Украины Януковича», - сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Матиос также сказал, что убийство Вороненкова не повлияет на рассмотрении судом дела экс-президента Украины Виктора Януковича. Его подозревают в госизмене.