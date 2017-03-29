СКР возбудил дело после убийства Вороненкова в Киеве – «РИА Новости»

Как сообщает «РИА Новости», в России заведено уголовное дело по факту убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. «Оно (дело) находится у следователя СКР Дениса Жеренова», — сказал источник, близкий к следствию. В производстве у Жаренкова также находится дело в отношении Вороненкова о мошенничестве.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, его убийца был ранен охранником бывшего депутата и скончался в больнице. По факту убийства Вороненкова было заведено уголовное дело и на Украине.