Расследование убийства Вороненкова СКР начнет с допроса его знакомых в России – «Коммерсантъ»

В России Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, поскольку на момент гибели Вороненков обладал гражданством России, сказал источник «Коммерсанта», близкий к следствию. Дело возбуждается по факту преступления, совершенного за пределами России, если оно направлено против интересов России или ее граждан. Дело расследуется по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия, его возбудило главное следственное управление СКР по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина, сообщает газета. Днем ранее о возбуждении дела по факту убийства Вороненкова сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В следственную группу включен следователь Денис Жаренов, который расследует дело в отношении самого Вороненкова о мошенничестве в особо крупном размере, руководит группой другой следователь, пишет издание. Источник «РИА Новости» говорил, что дело «находится у следователя» Жаренова.

Следственная группа намерена пока допросить знакомых и родственников Дениса Вороненкова, проживающих в России. Генпрокуратура России должна направить на Украину запросы в интересах следствия, пишет «Коммерсантъ».