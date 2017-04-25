Генпрокуратура сообщила, что ущерб от коррупции в 2016 году вырос почти вдвое

Общий ущерб России от коррупции за прошлый 2016 г. превысил 78 млрд руб. Об этом говорится в докладе генерального прокурора страны Юрия Чайки.

В 2015 г. ущерб от коррупции в России составил 44 млрд руб. По данным ведомства, в 2015 г. к уголовной ответственности были привлечены 2000 чиновников, из них 651 – федерального уровня.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 апреля заявил, что в Кремле видят успехи в борьбе с коррупцией. Однако он добавил, что «безусловно, существуют определенные резервы для совершенствования нашего антикоррупционного законодательства, хотя здесь есть определенные и заметные достижения».