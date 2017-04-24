Путин осудил использование лозунгов о коррупции «различными авантюристами»

Президент России Владимир Путин выступил на Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Он похвалил деятельность парламента и осудил использование лозунгов по борьбе с коррупцией «различными авантюристами».

«В нашем обществе утверждается уважение к парламентской деятельности», - отметил президент. С каждым годом Совет законодателей набирает силу, его работа полезна для совершенствования законотворчества, но пока еще не удалось достичь комплексного подхода и законопроекты не всегда имеют достаточно глубокую проработку, рассказал Путин.

К некоторым законопроектам правки продолжаются годами, отсюда немало проблем в правоприменительной практике, вспомнил Путин. «Вашему совету удается сдерживать многие из неуместных инициатив, это направление должно быть многократно усилено», - рекомендовал Путин.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила учредить международный день парламентаризма. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем выступлении рассказал о важных изменениях в работе парламента в последнее время: вспомнил систематизацию практики изменений в действующие кодексы, договоренность с правительством о предоставлении к третьему чтению законопроекта информации о подготовке проектов подзаконных актов. Также он рассказал о договоренности с правительством запрашивать оценку регулирующего воздействия по ключевым законопроектам.

«Важно, чтобы Совет законодателей также более эффективно помогал региональным парламентам продвигать свои законодательные инициативы, был реальным «законодательным лифтом» для эффективных предложений субъектов», - заявил спикер.

Володин поблагодарил Путина за поддержку инициативы по созданию Центра законотворчества – он должен будет помогать депутатам, членам Совета Федерации, региональным законодателям. Путин отметил, что «подзаконные акты – дело правильное», но их можно предоставить не всегда. По словам Володина, правительство будут просить внести проекты подзаконных актов, а не их окончательные варианты. «Мы понимаем друг друга, это хорошо», - ответил Путин.

Отвечая на вопросы спикеров законодательных собраний, Путин также раскритиковал лозунги о борьбе с коррупцией. Он заявил, что они используются как инструмент политической борьбы, применялись на Украине и во время «арабской весны» и привели к печальным результатам. «Мы должны активно с этим бороться, чтобы различные авантюристы не использовали в своих целях это. Мы должны показать, что мы в состоянии, государство в состоянии бороться с этим само», - заявил Путин.