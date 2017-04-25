Спасатели вызволили двух пострадавших при обрушении на заводе PepsiСo

Спасатели при помощи специального оборудования сняли с заблокированной на высоте 38 м строительной люльки двух человек, которые получили травмы при обрушении кровли на складе готовой продукции ОАО «ЭКЗ "Лебедянский", сообщили в прес-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

Рабочие были переданы врачам. У одного из пострадавших травмирована голова.

Утром 25 апреля на территории завода PepsiCo в Лебедяни Липецкой области обрушились конструкции на складе готовой продукции.