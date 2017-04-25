Сок из обрушившегося склада PepsiСo в Лебедяни стек в Дон

Следственные органы Липецкой области проводят проверку по факту обрушения кровли склада экспериментального консервного завода «Лебедянский», при котором пострадали два человека, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону. «По факту обрушения кровли склада предприятия проводится доследственная проверка. На месте работают специалисты, изымается техническая документация, представляющая интерес для следствия», – говорится в сообщении.

По данным управления МЧС России по Липецкой области, информация об инциденте поступила в диспетчерскую службу сегодня в 10.00. К месту происшествия выехали спасатели, площадь обрушения - 300 кв. м. На видео с места события запечатлена улица города, полностью затопленная соком, и искореженные металлоконструкции крыши рухнувшего склада.

Сайт областной прокуратуры подтверждает, что в результате обрушения склада разлилось несколько тонн сока, который по улицам Лебедяни стекает в реку Дон. Для определения возможного ущерба, причиненного водному объекту в результате аварии, на месте происшествия работает Липецкий природоохранный прокурор, специалисты контролирующих органов в сфере природопользования.

Обрушение кровли произошло утром во вторник на одном из складских помещений ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего компании PepsiСo, в городе Лебедяни Липецкой области. К месту происшествия выехало несколько отделений спасателей. По данным лебедянских медиков, под завалами находятся два человека.

«Сегодня утром произошло обрушение кровли в одном из складских помещений завода «Лебедянский» в городе Лебедяни Липецкой области. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Для нас сейчас самое важное – это безопасность людей. Сейчас идет спасение двух сотрудников, которые оказались заблокированы на одном из этажей здания. Все остальные люди были эвакуированы, они не пострадали. На данный момент это вся информация, которой мы располагаем», – сообщил «Ведомостям» представитель PepsiCo.