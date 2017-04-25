В Лебедяни обрушился склад PepsiСo
Несколько тонн сока стекло по улицам в Дон
Утром 25 апреля обрушилась кровля склада ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего компании PepsiСo, в городе Лебедяни Липецкой области
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В результате обрушения склада разлилось несколько тонн сока, который по улицам Лебедяни стек в реку Дон
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Для определения ущерба водному объекту в результате аварии на место происшествия выехали специалисты и представители прокуратуры
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Площадь обрушения - 300 кв. м. По данным лебедянских медиков, под завалами находятся два человека. К месту происшествия выехало несколько отделений спасателей
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На кадрах с места события видны улицы города, затопленные соком, и искореженные металлоконструкции крыши рухнувшего склада
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