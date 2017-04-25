Путин открыл производство корабельных газотурбинных двигателей взамен украинским

Президент России Владимир Путин во время посещения одного из ведущих предприятий «Объединенной двигателестроительной корпорации» НПО «Сатурн» запустил производство в России корабельных газотурбинных двигателей.

В присутствии президента в рамках программы импортозамещения на предприятии были начаты испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для морских программ.

Путин напомнил, что корни сегодняшнего события - в 2014 г., «когда некоторые партнеры отказались от поставок в Россию». «Тогда мы и приняли решение: не будем делать что-то такое среднее, а будем отрабатывать свои собственные новые продукты, свои новые решения, свои новые машины, и мы даже пошли на то, чтобы сместить вправо программу перевооружения российского флота, ожидая вашу машину», - подчеркнул президент.

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, произошедшее на НПО «Сатурн» - «это начало деятельности новой отрасли - газотурбинного двигателестроения». До сих пор все корабельные газотурбинные двигатели собирались только на Украине, в Николаеве, напомнил Рогозин. Он добавил, что отрасль была создана фактически за два с половиной года от момента принятия решения. «Это будут самые различные агрегаты, разноразмерные, в том числе для кораблей на воздушной подушке», - добавил Рогозин.

«Никогда мы этого не делали. Они (украинская сторона) думали, что они нас поставили в угол и мы не сможем закончить строительство фрегатов, но мы это сделали», - заявил Рогозин.