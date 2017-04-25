Ввод миротворцев в Донбасс может спровоцировать эскалацию конфликта – ДНР

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко высказался против появления в Донбассе миротворческих и полицейских миссий.

«Наша позиция неизменна. Мы категорически против миротворческих или международных полицейских миссий в нашем конфликте. Присутствие в зоне нашего с Киевом конфликта любой вооруженной "третьей силы" послужит не прекращению, а эскалации напряжённости. И неважно, будет ли это полицейская миссия или миротворцы ООН», - заявил Захарченко «Интерфаксу».

Он отметил готовность ДНР к переговорам только о выполнении минских договоренностей.

23 апреля президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил размещение в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что развертывание миротворческой миссии на Донбассе возможно лишь с согласия Донецка и Луганска, а «в минских договоренностях никакой речи о миротворцах не идет».