Турция пригрозила отказом от вступления в ЕС

Анкара готова выйти из переговоров о вступлении в ЕС, поскольку Турция не желает вечно стоять в дверях союза. Об этом в интервью Reuters заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «В Европе серьезно вырос уровень исламофобии. ЕС закрывает двери для Турции, а Турция держит свои двери открытыми для всех. Если они неискренни, зачем нам продолжать ждать?» - сказал он. По словам Эрдогана, Турция ждет вступления в ЕС 54 года, имея в виду действие договора об ассоциации с Европейским экономическим сообществом.

Эрдоган пригрозил провести референдум о вступлении в ЕС. Он привел в пример волеизъявление в Великобритании.«Brexit дал Британии душевное спокойствие и повел в новое будущее. Подобное может быть применимо и к Турции», — резюмировал президент.

Также Эрдоган привел в пример Францию, где ультраправый кандидат в президенты Марин Ле Пен, вышедший во второй тур, призывала к вызоду из ЕС. «Одна или две страны не могут поддерживать ЕС. Вам нужна такая страна, как Турция, другая страна, символизирующая другую веру ... Но страны-члены ЕС, похоже, не осознают этот факт», - резюмировал Эрдоган.

Неделю назад Эрдоган уже обещал вынести вопрос об отношениях с ЕС на референдум, после победы на референдуме конституционной реформы в Турции о преобразовании из парламентской в президентскую республику. Тогда многие еворпейские политики осудили непрозрачный ход голосования. Так канцлер Австрии Кристиан Керн заявлял о том, что Брюсселю следовало бы прекратить переговоры с Анкарой после того, как большинством голосов на референдуме в Турции было одобрено расширение президентских полномочий.