Суд разрешил Улюкаеву гулять по утрам

Мосгорсуд разрешил прогулки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции. Уточняется, что Улюкаев сможет гулять с 7 до 9 утра. Таким образом суд удовлетворил лишь частично жалобу защиты.

В суде адвокат Лариса Каштанова просила избрать Улюкаеву иную меру пресечения; в случае сохранения домашнего ареста просила разрешить прогулки своему клиенту в определенное время, когда, по ее мнению, он не сможет встретиться со свидетелями по делу.

«Следствие полагает, что Улюкаев может встретиться со свидетелями, поэтому мы просим разрешить ему гулять с 18.00 до 20.00 , когда на улице мало людей», - сказала защитник.

В свою очередь следователь и прокурор возражали против отмены домашнего ареста.

Напомним, согласно решению суда, Улюкаев остается под домашним арестом до 15 июля.

15 ноября Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, 14 ноября Улюкаев получил $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК "Роснефть"» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.

Улюкаев свою вину не признает.

Президент Владимир Путин 15 ноября освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия и позже назначил министром экономического развития Максима Орешкина.