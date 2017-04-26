«Похитителей невест» предложили наказывать принудительными работами или тюремным сроком

Народное собрание Ингушетии разработало законопроект, предусматривающий наказание за похищение человека с целью вступления в брак. Согласно документу, который был внесен в Госдуму, «похитителям невест» грозит до трех лет принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок.

«Частым случаем похищения является похищение человека с целью вступления в брак, такие действия на практике подпадают под состав статьи 126 УК РФ. Однако виновному в большинстве случаев удается избежать уголовной ответственности на основании примечания к данной статье, согласно которому лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Наказание за такое преступление не внесено в УК РФ, а республики Северного Кавказа, где распространено похищение невест, не вправе устанавливать ответственность за подобное деяние.

«Потерпевшая же сторона, не найдя защиты у государства, часто пытается своими силами возместить ущерб от нанесенного оскорбления, а именно так расценивается похищение женщины местными обычаями. Это создает реальную угрозу внесудебного разрешения конфликта, в результате чего могут пострадать невиновные (например, родственники похитителя или похищенной). В последние годы в ряде республик Северного Кавказа имеют место быть такие случаи, в том числе и с трагическими исходами», – отмечается в законопроекте.