Захарова призвала дать Трампу шанс улучшить отношения с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа еще может улучшить отношения с Россией, считает представитель МИДа Мария Захарова. Отвечая на вопрос Yahoo News о причинах, по которым отношения двух стран оказались на самой низкой точке, она заметила: «Он (Трамп) только начал, дайте ему шанс!»

Представитель российского МИДа согласилась с мнением госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что отношения России и США находятся на самом низком уровне, и не исключила, что причина может быть связана с политическим наследием администрации экс-президента США Барака Обамы. По словам Захаровой, при нем начался поток фейковых новостей о России, который ухудшил отношения Москвы и Вашингтона. Возможно, предположила она, это связано с идеологией доминирования США в мире. «Мы не сделали ничего для ухудшения отношений. Мы очень заинтересованы в том, чтобы развивать отношения с Соединенными Штатами в разных областях», - отметила представитель МИД.

Захарова отвергла предположения американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США. Также представитель МИД заявила, что Россия не оказывает поддержку кандидату в президенты Франции, лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен. «Мы не поддерживаем кандидатов на иностранных выборах. Это совсем не наше дело», - уточнила Захарова.