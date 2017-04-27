МЧС отправило в Донбасс 64-ю партию гуманитарной помощи

МЧС России отправило в Донецк и Луганск 64-ю партию гуманитарной помощи на грузовиках. Как сообщает сайт ведомства, колонна грузовиков выдвинулась из Донского спасательного центра МЧС в пос. Ковалевка Ростовской области, разделилась на две части и к 8.00 мск уже пересекла границу с Украиной через пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

Машины МЧС должны доставить на восток Украины около 400 т гуманитарной помощи, в основном это детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и лекарства.