МЧС отправило в Донецк и Луганск 63-ю партию гуманитарной помощи

Утром 23 марта на восток Украины выдвинулась 63-я по счету колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщило ведомство. В колонне 40 грузовиков, они везут в Донецк и Луганск более 500 т гуманитарных грузов. В составе груза детские продуктовые наборы, уточняет ведомство.

Как обычно, перед границей колонна разделится на две части. Одни грузовики пересекут границу через пункт пропуска «Донецк», другие – через «Матвеев Курган» и затем направятся в Луганскую и Донецкую области. Водителей МЧС и сотрудников, сопровождающих груз, сопровождают врачи и техперсонал.