Гуманитарные энергопоставки в ЛНР спишут на потери ФСК – «Коммерсантъ»

Схема компенсации за гуманитарные поставки электроэнергии в непризнанную Луганскую народную республику (ЛНР) будет утверждена 30 апреля на заочном заседании набсовета «Совета рынка», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минэнерго и собеседников на сетевом рынке. О гуманитарных поставках в ЛНР Москва заявила после отключения республики от поставок «Укрэнерго».

Тема компенсаций оказалась в повестке по настоянию Минэнерго, следует из пояснительной записки, с которой ознакомилось издание. В ней предлагается списывать поставки в ЛНР на технологические потери ФСК. Рост этих потерь предполагается компенсировать повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК. Единая ставка для энергосистемы России составляет 319 руб./МВт ч. «Схема размоет поставки электроэнергии в ЛНР по всему российскому энергорынку. Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения»,— пояснил собеседник издания.

В документе отмечается, что коэффициент «отражает соотношение потерь электроэнергии в сетях единой национальной энергетической сети в предшествующие два года». Схема начнет действовать с 30 апреля 2017 г., но будет затрагивать поставки с 1 апреля, до 31 мая 2018 г.