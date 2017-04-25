Украина обещала возобновить поставку электроэнергии в ЛНР при погашении долга

Украина возобновит поставку электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области, если они погасят долги, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Если платежи пройдут и долг будет погашен, то мы возобновим поставку электроэнергии», - сказал Насалик в эфире телеканала «112.Украина» во вторник вечером.

Министр подчеркнул, что решение об отключении отдельных районов Луганской области от электроснабжения - это не политическое решение, а экономическое.

«Все предприятия, которые были зарегистрированы на неконтролируемой территории Луганской области и были украинские, были полностью национализированы. Оплата за последние два месяца в энергорынок составила ноль. Поэтому отключение - это не решение Кабмина», - отметил министр.

Насалик отметил, что Украина по перетокам передавала на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области 4,5 млн кВт в сутки, которые не оплачивались.

Как сообщалось, ООО «Луганское энергетическое объединение» с 25 апреля согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП «Энергорынок» прекращает поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области.