Россия обеспечит ЛНР электроэнергией – Грызлов

Правительство России решило обеспечить Луганскую область бесперебойными поставками электроэнергии в связи с тем, что Киев прекратил электроснабжение самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом «Интерфаксу» сообщил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Грызлов напомнил, что жители Донбасса в условиях «сознательной экономической блокады со стороны Украины» не могут оплатить электроэнергию. Он добавил, что вопрос будет обсужден завтра на контактной группе и ее экономической подгруппе.

По мнению Грызлова, налицо «все больше и больше признаков того, что официальный Киев хочет реинтеграции Донбасса только на словах». Он также сообщил, что ограничения потребителей на территории Луганской области в настоящее время нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевские власти своими действиями отторгают территорию. По его словам, этот шаг киевских властей «противоречит духу минских соглашений, который не приближает нас к реализации минских соглашений, а, наоборот, отдаляет нас от окончательной цели».

«Безусловно, Россия и раньше, исходя из гуманитарных соображений, делала и делает многое для того, чтобы помочь минимизировать последствия для людей, которые проживают на Донбассе, политики по отторжению собственных земель, которую проводит Киев», – подчеркнул Песков.

Руководитель МЧС ЛНР Сергей Иванушкин сообщил, что жители самопровозглашенной Луганской народной республики и предприятия полностью обеспечены электроэнергией.

24 апреля в 23.41 Киев прекратил поставку электроэнергии по линии ТЭС Кирова 220 кВ, а также по линии ТЭС Михайловка 330 кВ, которая шла транзитом через территорию ЛНР. «После прекращения [подачи электроэнергии] вследствие наших оперативных действий уже через 40 минут было включено электроснабжение основных районов Луганска», – добавил Иванушкин.

По его словам, в ЛНР с 2014 г. начали готовиться к подобным нештатным ситуациям. «Республика получает (электричество. – Ред.) с нескольких направлений, на договорных отношениях мы получаем электричество. С Украины больше электроснабжения нет и не будет», – заявил министр.