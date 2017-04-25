Энергоснабжение Луганска восстановлено

Подача электричества в большинство районов Луганска восстановлена, сообщает Луганский информационный центр. В ночь на 25 апреля электроснабжение Луганска было отключено, предположительно из-за прекращения подачи электричества с украинской стороны, передавал «Интерфакс». Ранее гендиректор украинского предприятия «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) Владимир Грицай заявлял, что, по решению Минтопэнерго Украины поставки электроэнергии в ЛНР будут прекращены с 00.00 25 апреля.

По данным властей ЛНР, в городах и районах республики подача электроэнергии не прерывалась, частично непродолжительное время были обесточены лишь Луганск, Алчевск и Перевальск. Подача электроэнергии в большинстве районов Луганска была восстановлена менее чем через час после отключения. После 01.00 ночи без света оставались лишь южные кварталы города.