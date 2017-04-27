Подростков, участвовавших в акции 26 марта, допрашивают повторно – «ОВД-инфо»

Подростков, которые принимали участие в акции 26 марта в Москве, и их родителей начали повторно вызывать на допросы, сообщает «ОВД-Инфо». Отмечается, что допросы проводятся по поручению центрального аппарата Следственного комитета России, они длятся не менее четырех часов, а иногда и дольше, что противоречит требованиям УПК (несовершеннолетних нельзя допрашивать более четырех часов в день). Допрос родителей длится порядка 1,5 часа.

Подросткам задают вопросы, касающиеся Алексея Навального, оппозиционных движений, коррупции, отмечает «ОВД-инфо». Также несовершеннолетних спрашивают о митинге 26 марта – не угрожали ли им за отказ от участия, обговаривалось ли поведение участников, обещали ли возмещение стоимости юридической помощи и штрафов или вознаграждение.

Также следователи интересуются у подростков, нет ли у них недостатка в еде и одежде, дают ли им родители деньги на личные расходы, спрашивают об отношениях с родителями. У родителей спрашивают, увлекаются ли их дети политикой и правом, кто входит в их круг общения, откуда дети узнали об акции и намеревались ли они получить вознаграждение.

26 марта во многих городах России, в том числе и в Москве, прошли организованные оппозиционером Алексеем Навальным протестные акции против коррупции. Поводом к акции стал фильм ФБК «Он вам не Димон» об имуществе премьера Дмитрия Медведева. На митинг вышло большое число школьников и студентов.