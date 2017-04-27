Французские школьники протестуют в Париже против Макрона и Ле Пен

Учащиеся старших классов, недовольные выходом во второй тур президентских выборов кандидатов от движения «Вперед» Эмманюэля Макрона и от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, вышли на несогласованные акции протеста на улицы Парижа. Об этом сообщает в четверг, 27 апреля, французское издание Le Monde.

Несколько сотен школьников и лицеистов собрались на площади Республики в центре французской столицы, откуда толпа двинулась в сторону площади Бастилии. Кроме того, группы молодых людей протестовали прямо перед зданиями учебных заведений, в результате чего вход в ряд столичных лицеев был полностью или частично блокирован. Протестующие скандировали лозунги: «Ни Марин, ни Макрон», отмечает «Интерфакс».

По сообщениям очевидцев, полиция, сопровождающая шествие школьников и лицеистов, применила специальные средства для усмирения толпы. В ответ на полетевшие в сотрудников правоохранительных органов бутылки и мусор они распылили в сторону протестующих слезоточивый газ, передает Sputnik France.

В минувшее воскресенье во Франции состоялся первый тур выборов президента. На пост лидера Пятой республики претендовали 11 кандидатов. По итогам первого тура руководитель движения «Вперед», экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, председатель партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен - 21,3%. Они вышли во второй тур, голосование по которому состоится 7 мая.

Согласно данным опроса компании ELabe для телеканала BFMTV, всего 31% респондентов удовлетворены предложенным во втором туре выбором. Большая же часть французских избирателей - 69% - недовольна парой Ле Пен - Макрон в качестве кандидатов на пост президента, указывает «РИА Новости».