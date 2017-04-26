Ле Пен рассказала о намерении выстроить мирные отношения с Россией

Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, вышедшая во второй тур выборов, заявила о желании сотрудничать с Россией. «Я хочу мирных отношений со всеми странами: как с США, так и с Россией», - приводит она цитату из своего интервью TF1 в своем аккаунте в Twitter. «Я хочу многополярного мира с уважением ко всем нациям», - заявила она.

Уважения Ле Пен намерена требовать и к Франции. «Я намерена вступить в переговоры о суверенитете Франции», - цитирует ее E1. Она дала понять, что это является для нее приоритетным направлением, но если ЕС не примет ее план, у нее останется время «начать план Б и представить французский Frexit».