Во Франции утвердили результаты первого тура выборов президента

Конституционный совет во Франции утвердил в среду результаты первого тура президентских выборов, прошедших в стране в минувшее воскресенье. Конституционный совет не внес значительных изменений в данные, опубликованные ранее МВД страны.

Так, вышедшие во второй тур выборов кандидат от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен получили 24,01 и 21,30% голосов соответственно. На третьем месте с 20,01% голосов расположился кандидат от «республиканцев» Франсуа Фийон, замыкает четверку кандидат от движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,58%. Число воздержавшихся от участия в выборах составило 22,23%.

«Мы аннулировали избирательные голоса, полученные на участках, где были зафиксированы существенные нарушения, которых, впрочем, оказалось немного», - заявил президент Конституционного совета Лоран Фабиус.

Он добавил, что в общей сложности был аннулирован 4691 голос, тогда как в 2012 г. в первом туре аннулировали 2541 голос. Второй тур состоится 7 мая.