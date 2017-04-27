Суд приговорил бывшего начальника ГУЭБиПК МВД Сугробова к 22 годам колонии

Мосгорсуд признал виновным бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, суд лишил Сугробова звания генерала.

По версии следствия, в период с ноября 2013 г. по февраль 2014 г. Сугробов вместе с сообщниками совершили не менее 10 тяжких преступлений. В частности, по версии следствия, офицеры ГУЭБиПК пытались спровоцировать на получение взятки заместителя начальника 6-й службы 9-го управления ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.

8 мая 2014 г. Сугробов был задержан, через неделю ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), и организации провокации взятки (ч. 3 ст. 33 и ст. 304 УК РФ).