В офисе «Открытой России» проходит обыск

В офисе «Открытой России» по адресу Фролов переулок, 2/4, проходит обыск. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на координатора движения Марию Баронову. По ее словам, следственные действия в офисе «Открытой России» начались в 16.00, сотрудники правоохранительных органов просят всех покинуть помещение. Председатель «Открытой России» Александр Соловьев написал, что полиция запретила пользоваться телефонами: «У нас обыски. Запретили пользоваться телефонами».

Баронова предположила, что обыски могут быть связаны с внесением зарегистрированной в Великобритании организации в список нежелательных организаций. «Видимо, обыски связаны с внесением Минюстом одноименной организации, зарегистрированной в Великобритании, в список нежелательных, полагаю, правоохранители ищут у нас в офисе некие "следы", связывающие нас с этой организацией», – сказала она. У московской «Открытой России» были договора с одноименной организацией, зарегистрированной в Великобритании, однако они уже истекли, уточнила Баронова.

Обыски в «Открытой России» прокомментировал и бывший председатель движения Михаил Ходорковский. «Пришли в штаб "Открытой России". Авторитаризм в фас и в профиль», – написал он в Twitter.

В среду, 26 апреля, организация «Открытая Россия» была признана нежелательной. Статус «нежелательной» означает для организации запрет на любую ее деятельность в стране. Сотрудников такой организации можно штрафовать на сумму до 15 000 руб., а за руководство ее деятельностью на территории России можно получить от штрафа в размере до 500 000 руб. до лишения свободы на срок до шести лет.