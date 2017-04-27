Песков сомневается, что Bloomberg знает об эмоциях Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в подлинности информации агентства Bloomberg о настроениях премьер-министра Дмитрия Медведева после публикации опроса о снижении его рейтинга.

«Я не думаю, что Bloomberg хорошо знает Дмитрия Анатольевича Медведева и может обладать такой информацией», - сказал Песков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на двух соратников премьер-министра сообщил, что Медведев сейчас больше, чем когда бы то ни было, обеспокоен своим политическим будущим.

26 апреля был обнародован опрос «Левада-центра», по которому рейтинг доверия Дмитрию Медведеву достиг рекордно низких показателей, а его отставку поддержала бы почти половина опрошенных. Ему не доверяют 52% россиян (доверяют 33%). На не задававшийся ранее вопрос об отставке премьера положительно ответили 45% (отрицательно – 33%).