Лавров и Тиллерсон могут встретиться на полях Арктического совета на Аляске в мае

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон могут встретиться на полях заседания Арктического совета на Аляске (в городе Фэрнбакс) в мае этого года. Об этом заявил в четверг замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Никаких сомнений в том, что есть, о чем говорить, и ряд вопросов возник уже после встречи в Москве, и нужно, разумеется, продолжить разговор по Сирии и по другим аспектам, где у нас существенные разночтения», - отметил замминистра.

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств Арктического Совета на Аляске 10-11 мая.