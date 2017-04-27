В офисе «Открытой России» в центре Москвы изымают документы

Сотрудники правоохранительных органов изымают из офиса «Открытой России» в центре Москвы документы, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму столичной полиции при силовой поддержке бойцов спецназа проводят оперативные мероприятия в здании, где расположен офис "Открытой России" в центре Москвы», - сказал он. По его словам, изъятию подлежат документы о финансовой деятельности организации и электронные информационные носители.

26 апреля Генпрокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность иностранной неправительственной организации OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания).

«Открытая Россия» была учреждена в ноябре 2015 г. Михаилом Ходорковским.