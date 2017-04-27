В Подмосковье горит склад с активными веществами для удобрений

В подмосковном Щелкове возник пожар на складе с активными веществами для удобрений. Спасатели замеряют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

«В 18:50 мск в подмосковном Щелкове на первом этаже трехэтажного кирпичного складского здания, в котором хранятся активные вещества для удобрений, по адресу улица Заводская, дом 2, произошло возгорание на площади 300 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет», - сказали в ведомстве.