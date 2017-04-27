Минюст не нашел в России отделений британской «Открытой России»

В России нет филиалов признанных нежелательными трех иностранных общественных организаций, в том числе движения «Открытая Россия». Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Министерства юстиции.

В среду, 26 апреля, Минюст признал нежелательной деятельность ряда иностранных неправительственных организаций: «Открытая Россия» (Великобритания), «Институт современной России» (США) и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания). Как ранее сообщил агентству представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, эти организации «осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными». В Генпрокуратуре также считают, что «их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства».