В Думу пришел отзыв правительства на законопроект о реновации

Правительство России указало авторам законопроекта о реновации на целый ряд правовых пробелов, пишет «Коммерсантъ». Газета ссылается на поступивший в Госдуму отзыв за подписью руководителя аппарата правительства Сергея Приходько. В целом кабмин законопроект поддерживает. О проекте этого отзыва «Ведомости» писали 17 апреля.

В отзыве говорится, что нужно уточнить понятие «реновация», уточнить возможность определения нормативным правовым актом города Москвы случаев учета мнения населения по вопросам реализации программы реновации жилищного фонда, а также уточнить вопросы о праве собственности. В частности, «соотносимости моментов прекращения права собственности граждан в сносимых многоквартирных домах и возникновение права собственности на предоставляемое взамен жилье, возникновения оснований перехода права собственности на жилые помещения в сносимых домах к городу Москве для реализации решений о реновации» и другие вопросы, пишет издание.

Также в правительстве советуют доработать «особенности технического и санитарно-эпидемиологического нормирования, выдачи разрешений на строительство» объектов (для них создаются особые условия), а также «переселения граждан из жилых помещений, являющихся объектом ипотеки».