Власти Турции объяснили блокировку «Википедии»

В Министерстве транспорта, судоходства и связи Турции заявили, что интернет-энциклопедия «Википедия» был заблокирована на территории страны, потому что она «стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене», передает агентство «Анадолу».

В ведомстве отметили, что руководство «Википедии» было предупреждено о необходимости отказаться от размещения ложной и необоснованной информации о связях Анкары с террористическими организациями, но требования выполнены не были. В министерстве добавили, что доступ к ресурсу будет восстановлен, если его руководство согласится с требованиями.

Как сообщалось ранее, турецкие власти заблокировали доступ к «Википедии» на территории страны. Доступ ограничен с 8.00 29 апреля. На портале Совета по информационным технологиям и связи сообщается, что блокировка введена в качестве «административной меры».