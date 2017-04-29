В Турции заблокировали «Википедию»

Турецкие власти заблокировали доступ к интернет-энциклопедии «Википедия» на территории страны. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet. По данным газеты, «Википедию» заблокировали по решению Совета по информационным технологиям и связи.

По данным Hurriyet, доступ ограничен с 8.00 29 апреля. На портале Совета по информационным технологиям и связи сообщается, что блокировка введена в качестве «административной меры». При этом, отмечает издание, специального судебного разрешения на блокировку интернет-ресурса нет.

Турция 16 апреля провела референдум о расширении президентских полномочий, которые поддержали 51,41% участников голосования.

После референдума о переходе на президентскую форму правления в Турции один из пользователей «Википедии» отредактировал статью о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. Редактор добавил в англоязычную версию статьи слово «диктатор», однако вскоре эту правку удалили.