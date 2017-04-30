Следователи выяснили, откуда полковник Захарченко получил $120 млн – «Росбалт»

Следствие установило источник происхождения $120 млн и 2 млн евро, изъятых у полковника Дмитрия Захарченко, пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.

Как рассказал источник агентства, определить, откуда взялись деньги, помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах по $200 000, расфасованных ФРС США, — с кодами и печатями. Следователи отправили запрос в США и узнали, что эти средства заказывали два российских банка. По данным источника, эти банки были связаны с группой бизнесменов, контролирующих фирмы, которые долгое время были подрядчиками ОАО «РЖД» или его дочерних структур. Часть средств была отдана Захарченко, как отмечет источник, за покровительство этим фирмам.

Полковник положил эти средства в банки в виде депозитов, но не под своим именем, а разбил на части и разделил между несколькими вкладчиками, подконтрольными ему, пишет «Росбалт».

Летом 2016 г. Захарченко почувствовал, что у фирм, от которых он получал деньги, начались проблемы, и решил снять средства и перевести в Швейцарию, сообщает агентство. Временно деньги были помещены в квартиру, оформленную на сводную сестру полковника, из которой их и изъяли следователи.