ГУ МВД Москвы оценило численность шествия профсоюзов в 130 000 человек

Около 130 000 человек пришли на первомайское шествие профсоюзов, которое прошло в центре Москвы. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе городского управления МВД. Общественный порядок на акции обеспечивали полицейские, бойцы Росгвардии и народные дружинники.

В Московской федерации профсоюзов сказали, что, по предварительной оценке, в демонстрации участвовали «немного больше, чем ожидаемые 100 000 человек», а более точные данные обещали представить позднее.

Руководитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков ранее спрогнозировал, что общая численность профсоюзных акций по всей стране превысит 2,5 млн человек.

Шествие в Москве возглавляли мэр Сергей Собянин, Шмаков, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. Также к первомайскому шествию на Красной площади присоединились депутаты Мосгордумы и чиновники мэрии, сообщает агентство «Москва».