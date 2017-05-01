В Новосибирске прошла согласованная «Монстрация»

В Новосибирске с 13.00 до 14.00 прошла традиционная первомайская «Монстрация». «Тайга.Инфо» сообщает, что это первая за три года «Монстрация», «которой никто не мешает». Шествие было согласовано по центральной улице города - Красному проспекту. По оценке издания, на 12.58 на акцию пришли больше 1000 человек. Представитель мэрии оценил численность «Монстрации» в примерно 3000 человек. В этом году шествие проходило как культурная акция, «все прошло в соответствии с поданной заявкой», добавил он. «Интерфакс» объясняет, что в этом году «Монстрация» прошла как официальное молодежное шествие - передвижная выставка полиграфической продукции, то есть разнообразных самодельных плакатов.

Главным лозунгом шествия стало «**** запрещена в России», год назад это было «Здесь вам не Москва». Также были плакаты с лозунгами «Прекратите оскорблять чувства ворующих», «Он вам не компот», «Вся власть совятам». Участники шествия скандировали «Здесь вам не весна», «Тангейзер», «Босх накажет», «У России два врага — чернослив и курага». В самом конце шествия перед его участниками выступил идеолог «Монстраций» Артем Лоскутов, он поблагодарил всех пришедших за участие. Годом ранее мэрия не согласовала отдельное проведение «Монстрации», акция прошла в рамках молодежной акции «Всешествие», в которой, по оценке мэрии, приняли участие около 3000 человек (вместе с «монстрантами», которых, по оценке организаторов, было от 1500 до 2000).

Представители «Яблока», незарегистрированной Партии прогресса и движения «Артподготовка» провели в Новосибирске первомайское антикоррупционное шествие, сообщает «Интефракс». В согласованной акции участвовали 170 человек, рассказал агентству представитель мэрии. Участники акции прошли по проезжей части перекрытого для движения автотранспорта Красного проспекта. Впереди колонны была развернута растяжка с лозунгом «Коррупция ворует будущее». Не доходя до площади Ленина, где только что завершилось официальное празднование, колонна свернула к Центральному парку, у входа в который провели небольшой митинг.