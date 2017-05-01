В Минске прошла несанкционированная акция протеста

В Минске прошла несанкционированная акция протеста, организованная оппозицией. Как сообщает «Интерфакс», на Октябрьской площади в центре города собралось около 500 человек, в том числе бывший кандидат в президенты на выборах 2010 г. Владимир Некляев, оппозиционные политики Павел Северинец, Вячеслав Сивчик и другие. Как сообщает TUT.BY, в завершение акции ее участники поддержали резолюцию, в которой требуют прекратить репрессии, реабилитировать всех осужденных за протесты; отменить декрет о «тунеядцах», дорожный сбор, выплаты с работающих пенсионеров и повышение пенсионного возраста; облегчить регистрацию безработных, повысить пособия по безработице, отменить внеплановые проверки предприятий и прекратить вмешательства чиновников в работу компаний, обеспечить независимость судов, защиту прав инвесторов и провести досрочные выборы всех уровней под международным контролем.

После импровизированного митинга в начале акции собравшиеся колонной прошли по центральному проспекту к площади Независимости, где находится дом правительства и ряд других госучреждений, сообщает «Интерфакс». Милиционеры митингующим не мешали, обошлось без задержаний. Как передает ТАСС, сотрудники милиции предупреждали, что санкция не санкционирована и что к протестующим может быть применена сила. В район Октябрьской площади уже за час до назначенного времени начала акции была стянута милицейская спецтехника и автобусы с сотрудниками милиции.

По оценке ТАСС, в акции участвовало несколько десятков человек. Корреспондент Русской службы ВВС оценил численность протестующих в 150 человек.