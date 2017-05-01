В Стамбуле полиция использовала резиновые пули против протестующих на подступах к площади Таксим

В Стамбуле полиция использовала резиновые пули и слезоточивый газ чтобы разогнать демонстрантов, которые нарушили запрет на уличные акции и пытались провести первомайское шествие до площади Таксим. Как сообщает корреспондент AFP, в акции участвовали около 200 человек, преимущественно представители движений левого толка. У них были антиправительственные баннеры, в том числе с осуждением референдума от 16 апреля, по итогам которого были значительно расширены полномочия президента страны. Также на баннерах были лозунги «Да здравствует Первомай!», и «Нет диктатору!»

Полицейские задержали как минимум одного участника акции, сообщает AFP. По информации агентства Dogan, были задержаны две женщины при попытке развернуть баннеры уже на площади Таксим. Государственное агентство Anadolu сообщило о 13 задержанных за нарушение запрета на массовые уличные акции. AFP также сообщает о 60 задержанных демонстрантах в светском квартале Бешикташ.

В Стамбуле 1 мая на дежурстве находятся 30 000 полицейских. Администрация губернатора Стамбула призвала горожан не выходить на несанкционированные акции.