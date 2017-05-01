Активист SERB объяснил «Новой газете» присутствие на месте нападения на Навального

Активист радикального освободительного движения SERB Алексей Кулаков подтвердил «Новой газете», что был в момент последнего нападения на Алексея Навального на месте происшествия. Издание отмечает, что раньше блогеры и сторонники оппозиционера узнали Кулакова в человеке, который на кадрах РЕН ТВ снимал нападение. Сначала Кулаков сказал, что «что-то слышал», как «кого-то облили зеленкой», и объявил подозрения в свой адрес «фейком», пишет газета. Затем он признался, что на ролике именно он.

«Если честно, я туда просто поснимать на камеру приехал, — рассказал Кулаков "Новой газете". — Мне позвонил человек, сказал, что что-то планируется на этом месте. Какой человек, сейчас не могу сказать, надо по телефонам посмотреть. Вы же журналист, а я — блогер, я туда просто поснимать поехал. Но когда я увидел, что там случилось... Я резко осуждаю это дело».

По словам активиста, он никогда не принимал участия в акциях против оппозиции, он «просто снимает». С Навальным он до этого инцидента никогда не встречался.

27 апреля Навальному плеснули зеленкой в лицо, когда он выходил из офиса ФБК, 30 апреля он сообщил, что один глаз у него сильно пострадал, зрение может быть потеряно и что врачи не исключают, что в зеленку было подмешано другое вещество.

Установить личность одного из подозреваемых помогла техническая оплошность, сообщает «Эхо Москвы». Пользователь Евгений Брызгалин написал в Medium, что по коду страницы с видеозаписью на сайте РЕН-ТВ он обнаружил четыре варианта записи нападения с разной степенью размытости лица нападавшего.

Напавшие на Алексея Навального, как предполагается, являются активистами прокремлевской группировки SERB. В самой организации, впрочем, эти предположения отвергают. Как сообщает «Эхо», на 26-й секунде записи на стоп-кадре видно в профиль того, кто стоял недалеко от входа в офисный центр, где находится офис ФБК, после нападения он уходит, на опубликованном видеоклипе его лицо также было размыто. Радиостанция отмечает, что некоторые пользователи соцсетей опознали в этом человеке Кулакова, а в человеке, который плескал зеленку, еще одного участника SERB. Лидер движения SERB Игорь Бекетов, известный также как Георгий Тарасевич, сказал «Эху», что активисты этой организации никогда не используют зеленку.

Полиция проводит проверку по факту нападения с зелёнкой на Навального
Алексею Навальному плеснули в лицо зеленкой
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