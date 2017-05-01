Активист SERB объяснил «Новой газете» присутствие на месте нападения на Навального

Активист радикального освободительного движения SERB Алексей Кулаков подтвердил «Новой газете», что был в момент последнего нападения на Алексея Навального на месте происшествия. Издание отмечает, что раньше блогеры и сторонники оппозиционера узнали Кулакова в человеке, который на кадрах РЕН ТВ снимал нападение. Сначала Кулаков сказал, что «что-то слышал», как «кого-то облили зеленкой», и объявил подозрения в свой адрес «фейком», пишет газета. Затем он признался, что на ролике именно он.

«Если честно, я туда просто поснимать на камеру приехал, — рассказал Кулаков "Новой газете". — Мне позвонил человек, сказал, что что-то планируется на этом месте. Какой человек, сейчас не могу сказать, надо по телефонам посмотреть. Вы же журналист, а я — блогер, я туда просто поснимать поехал. Но когда я увидел, что там случилось... Я резко осуждаю это дело».

По словам активиста, он никогда не принимал участия в акциях против оппозиции, он «просто снимает». С Навальным он до этого инцидента никогда не встречался.

27 апреля Навальному плеснули зеленкой в лицо, когда он выходил из офиса ФБК, 30 апреля он сообщил, что один глаз у него сильно пострадал, зрение может быть потеряно и что врачи не исключают, что в зеленку было подмешано другое вещество.

Установить личность одного из подозреваемых помогла техническая оплошность, сообщает «Эхо Москвы». Пользователь Евгений Брызгалин написал в Medium, что по коду страницы с видеозаписью на сайте РЕН-ТВ он обнаружил четыре варианта записи нападения с разной степенью размытости лица нападавшего.

Напавшие на Алексея Навального, как предполагается, являются активистами прокремлевской группировки SERB. В самой организации, впрочем, эти предположения отвергают. Как сообщает «Эхо», на 26-й секунде записи на стоп-кадре видно в профиль того, кто стоял недалеко от входа в офисный центр, где находится офис ФБК, после нападения он уходит, на опубликованном видеоклипе его лицо также было размыто. Радиостанция отмечает, что некоторые пользователи соцсетей опознали в этом человеке Кулакова, а в человеке, который плескал зеленку, еще одного участника SERB. Лидер движения SERB Игорь Бекетов, известный также как Георгий Тарасевич, сказал «Эху», что активисты этой организации никогда не используют зеленку.