Полиция проводит проверку по факту нападения с зелёнкой на Навального

Полиция проводит проверку по факту нападения на оппозиционера Алексея Навального, сообщили в столичном главке МВД.

«На ул. Ленинская слобода Алексея Навального облили зелёнкой. При отработке информации установлено, что в медицинское учреждение с диагнозом химический ожог глаза спиртовым раствором бриллиантовой зелени, доставлен мужчина, который после оказания помощи отпущен», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве заявили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Накануне неизвестный мужчина около Центра международной торговли в Москве плеснул Навальному в лицо зеленкой. В результате этих действий Навальный получил повреждения зрачка и роговицы правого глаза.