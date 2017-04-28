Минюст обжаловал решение ЕСПЧ о выплате Навальному 63 000 евро

Минюст обжаловал в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) решение о выплате оппозиционеру Алексею Навальному 63 000 евро за необоснованные задержания российской полицией, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минюста в пятницу.

«26 апреля в соответствии со статьей 43 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в Европейский суд по правам человека направлено ходатайство властей Российской Федерации о передаче дела "Навальный против России" в Большую палату», - сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что «аргументация российских властей сформирована с учетом мнения компетентных государственных органов».

По версии Навального, представители российских правоохранительных органов неоднократно производили его незаконные аресты во время массовых акций, а также предъявляли обвинения в совершении административных правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий или с отказом повиноваться органам правопорядка.

2 февраля ЕСПЧ обнародовал постановление, согласно которому правительство России обязано выплатить А. Навальному 63 700 евро за семь задержаний во время массовых собраний в 2012-2014 гг.

В свою очередь Минюст России пообещал в трехмесячный срок обжаловать это решение ЕСПЧ.