15 россиян, пострадавших на рейсе «Аэрофлота» от турбулентности, остаются в больнице Бангкока

15 россиян остаются в больнице «Самитивет Сринакарин» в Бангкоке после инцидента с авиарейсом компании «Аэрофлот», попавшим 1 мая в зону турбулентности, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Соснова.

Медики диагностировали у пострадавших переломы различной степени тяжести. Дипломат рассказал, что четыре человека были прооперированы 1 мая, но, по словам медиков, еще нескольким пациентам потребуется оперативное вмешательство.

По словам Соснова, многие ехали в Таиланд на отдых семьями. «Родственники остались на ночь прямо в больнице. Медицинские боксы, в которых лежат пациенты, позволяют это сделать», – отметил заведующий консульским отделом. Врачи обещают выписать во вторник несколько пострадавших, однако большинству из них потребуется более длительное лечение, которое может занять от одной до нескольких недель.

«Аэрофлот» сообщал, что лайнер на подлете к аэропорту Бангкока попал в зону кратковременной сильной турбулентности, которую было невозможно предвидеть. Источник «Интерфакса» сообщал, что пострадали в основном люди в хвостовой части салона, они не были пристегнуты и их выбросило из сидений.