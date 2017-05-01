Проверку попавшего в турбулентность рейса начала и прокуратура

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту травмирования пассажиров рейса «Аэрофлота» Москва - Бангкок, который попал в зону турбулентности за 40 минут до посадки. Как сообщили агентству «Москва» в пресс-службе надзорного ведомства, проверка поручена московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Если он выявит нарушения прав пассажиров, будут приняты меры прокурорского реагирования. Собеседник агентства добавил, что транспортная прокуратура также осуществляет надзор за ходом и результатами процессуальной проверки, которую проводит Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

О начале доследственной проверки в связи с травмированием пассажиров СКР сообщил несколькими часами раньше.

1 мая Boeing 777 «Аэрофлота», вылетевший рейсом SU 270 из Москвы, на подлете к аэропорту Бангкока «Суваннапум» попал в зону кратковременной сильной турбулентности, которую было невозможно предвидеть, сообщил ранее «Аэрофлот». Пострадали 27 пассажиров, в том числе 24 гражданина России. 15 из них потребовалась госпитализация, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно. Источник «Интерфакса» сообщал, что пострадали в основном люди в хвостовой части салона, они не были пристегнуты и их выбросило из сидений.