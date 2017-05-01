Cамолет «Аэрофлота» попал в непредсказуемую турбулентность у Бангкока

1 мая Boeing 777 «Аэрофлота», вылетевший из Москвы, на подлете к аэропорту Бангкока «Суваннапум» попал в воздушную яму, сообщает посольство России в Таиланде. Рейс SU 270 за 40 минут до посадки в Бангкоке попал в зону кратковременной сильной турбулентности, которую было невозможно предвидеть, уточняет «Аэрофлот».

По уточненным данным дипмиссии, пострадали 27 человек, из них 24 россиянина и трое подданых Таиланда, в основном они получили переломы и ушибы. В больнице «Самитивет Сринакарин» остаются 15 россиян, посольство опубликовало полный список имен. «Причиной травм стало то, что часть пассажиров не была пристегнута ремнями безопасности», - пишут дипломаты. Авиакомпания сообщает, что из 313 пассажиров в больницу были доставлены 25 и 11 уже выписаны. Таким образом, по данным перевозчика, в больнице пока остаются 14 пострадавших. Компания со ссылкой на врачей также опровергла информацию некоторых СМИ о том, что несколько пассажиров получили компрессионный перелом позвоночника.

Несколько пострадавших были экстренно прооперированы, другие ждут операций, сказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов. Точных данных о количестве тех, кому потребовалось экстренное вмешательство, у него нет. По его словам, таиландские медики заверили сотрудников посольства, что «угрозы жизни ни одному из пострадавших сейчас нет».

Самолет неожиданно попал в зону сильной турбулентности перед началом снижения, «то есть обязательство пристегнуть ремни на этот момент отсутствовало» - сообщил информированный источник «Интерфакса» в Бангкоке. По его сведениям, из-за сильного толчка самолет подбросило на 100-200 м вверх, некоторые непристегнутые пассажиры по инерции были выброшены в проход и получили травмы. Большинство пострадавших были в хвостовой части. От удара салон самолета частично самопроизвольно оказался переведен в аварийный режим. «Над некоторыми креслами были выпущены кислородные маски», - сказал собеседник агентства. По его данным, всего на борту было больше 300 человек. «Самолет приземлился штатно. На аэродроме его ждали многочисленные экипажи скорой помощи, пожарные и полиция. Экипаж и воздушное судно не пострадали. Самолет уже вылетел обратным рейсом в Москву», - сказал он.

«Аэрофлот» уточняет, что речь идет о так называемой «турбулентности ясного неба». «Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места. Ежегодно в мировой гражданской авиации фиксируется около 750 случаев турбулентности в ясном небе», - объяснил перевозчик. «Пилотировал рейс опытный экипаж. У командира воздушного судна налет свыше 23 тысяч часов, у второго пилота — свыше 10,5 тысячи часов. Однако турбулентность, в которую попал Boeing 777, невозможно было предугадать», - говорится в сообщении компании.

Экипаж благополучно посадил самолет в 3.38 мск.

Пострадавшим помогают сотрудники консульского отдела посольства, они работают в больнице, общаются с врачами, консультируют сограждан, уточняют информацию. Посольство и «Аэрофлот» открыли горячие линии связи для родственников пострадавших.