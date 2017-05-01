СКР начал доследственную проверку в связи с инцидентом с Boeing 777 «Аэрофлота»

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало доследственную проверку по факту травмирования пассажиров рейса «Аэрофлота» Москва - Бангкок, который попал в турбулентность за 40 минут до посадки. Как сообщает сайт СКР, следователи выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают точное число пострадавших. Членов экипажа и пассажиров опросят сразу же по возвращении в Москву. В авиакомпании следствие истребует интересующую его информацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

1 мая Boeing 777 «Аэрофлота», вылетевший рейсом SU 270 из Москвы, на подлете к аэропорту Бангкока «Суваннапум» попал в воздушную яму, сообщило посольство России в Таиланде. Это была зона кратковременной сильной турбулентности, которую было невозможно предвидеть, уточняет «Аэрофлот». По уточненным данным дипмиссии, пострадали 27 человек, из них 24 россиянина и трое подданных Таиланда, в основном они получили переломы и ушибы. В больнице «Самитивет Сринакарин» остаются 15 россиян, посольство опубликовало полный список имен. «Причиной травм стало то, что часть пассажиров не была пристегнута ремнями безопасности», - пишут дипломаты. По данным «Аэрофлота», в больнице пока остаются 14 пострадавших. Некоторым пострадавшим потребовались экстренные операции.

Самолет неожиданно попал в зону сильной турбулентности перед началом снижения, «то есть обязательство пристегнуть ремни на этот момент отсутствовало», сообщил информированный источник «Интерфакса» в Бангкоке. По его сведениям, из-за сильного толчка самолет подбросило на 100-200 м вверх, некоторые непристегнутые пассажиры по инерции были выброшены в проход и получили травмы. Большинство пострадавших были в хвостовой части. От удара салон самолета частично самопроизвольно оказался переведен в аварийный режим. «Над некоторыми креслами были выпущены кислородные маски», - сказал собеседник агентства.