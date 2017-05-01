Командир попавшего в зону турбулентности самолета рассказал о случившемся

Пилоты Boeing 777 «Аэрофлота» вывели лайнер из зоны турбулентности за 30 секунд, рассказал НТВ командир экипажа Александр Рузов. Его цитирует «Интерфакс». Вся перегрузка по его словам продолжалась секунд 15. Самолет вернули на нужную траекторию благодаря грамотным действиям бригады диспетчеров и экиаажа. «Но, к сожалению, пассажиры, которые были не пристёгнуты, получили травмы», - сказал Рузов. Он добавил, что чрезвычайная ситуация произошла за 20 минут до посадки.

Ранее сообщалось, что 27 пассажиров рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за этого инцидента и были госпитализированы. В основном они получили ушибы и переломы. 15 пострадавших остались в больнице. Проверки в связи с травмированием пассажиров начали СКР и транспортная прокуратура. СКР собирался опросить экипаж сразу же по их возвращению в Москву.

«Аэрофлот» сообщал, что лайнер на подлете к аэропорту Бангкока попал в зону кратковременной сильной турбулентности, которую было невозможно предвидеть. Источник «Интерфакса» сообщал, что пострадали в основном люди в хвостовой части салона, они не были пристегнуты и их выбросило из сидений.