ЕСПЧ присудил 95 000 евро троим россиянам за пытки при задержании

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил россиянам Александру Олисову, Никите Данишкину и Юрию Зонтову компенсацию в 95 000 евро за избиения при задержании, сообщается на сайте суда. Все они обратились в суд в период с 2009 по 2014 г. По решению суда в Страсбурге российские власти должны также оплатить 3200 евро судебных издержек.

По словам россиян, полицейские применили к ним насилие при задержании по подозрению в совершении уголовных преступлений: их били кулаками, дубинкой, пинали, душили, связывали, поднимали и бросали. Власти отказались проводить расследование по их жалобам.