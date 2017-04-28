ЕСПЧ обязал Россию принять меры в связи с избиением фигуранта «болотного дела»

Европейский суд по правам человека обязал Россию принять срочные меры в связи с избиением в колонии фигуранта «болотного дела». Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт». До 4 мая Россия должна отчитаться о принятых мерах. Невыполнение срочных мер будет воспринято как нарушение ст. 34 конвенции.

ЕСПЧ принял такое решение по просьбе фонда. По данным «Общественного вердикта», фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих и еще двоих заключенных — Руслана Вахапова и Евгения Макарова — 21 апреля избили сотрудники спецназа ФСИН ярославской ИК-1.

ЕСПЧ обязал провести независимое медицинское обследование пострадавших. Также Россия должна предоставить доказательства того, что заявители имеют беспрепятственный доступ к ЕСПЧ и своим защитникам. Кроме того, необходимо обеспечить право защитников использовать фото- и видеотехнику.